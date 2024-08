Cina: Siti cinesi entrano nella lista UNESCO, valorizzando le civiltà umane

17 Agosto 2024_ Recentemente, la candidatura congiunta dell'Asse Centrale di Pechino per la lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ha suscitato grande interesse, non sorprendendo chi vive nella capitale cinese. Tom Wulbers, un architetto paesaggista olandese residente a Pechino da oltre 30 anni, ha sottolineato come l'inserimento nella lista possa rappresentare un importante impulso per la città, che è capitale della Cina da oltre 800 anni. Wulbers ha anche evidenziato l'ironia della restaurazione di un'area con una storia di oltre 3.000 anni. La notizia è riportata da China Daily. L'Asse Centrale di Pechino è un'importante arteria storica che riflette la cultura e l'architettura tradizionale cinese.