Cina: Smantellata rete di traffico di esseri umani verso l'Italia

27 Giugno 2024_ La polizia italiana ha annunciato mercoledì di aver smantellato una rete di traffico di esseri umani che trasportava cittadini cinesi in Italia utilizzando auto di lusso. Nove membri del gruppo sono stati arrestati, otto dei quali mentre tentavano di attraversare illegalmente il confine tra Italia e Slovenia. Le autorità hanno sequestrato diciotto veicoli e circa diecimila euro in contanti. Sono stati identificati 77 migranti senza documenti, molti dei quali donne e minorenni tra i 15 e i 18 anni. Secondo ntdtv.com, il gruppo facilitava l'ingresso di cinesi in Italia e altri paesi europei attraverso i Balcani. La notizia sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico di esseri umani.