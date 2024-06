Cina: Smantellato gruppo di traffico di migranti cinesi verso l'Italia

27 Giugno 2024_ La polizia italiana ha annunciato di aver smantellato un'organizzazione di traffico di migranti che facilitava l'ingresso illegale di cittadini cinesi in Italia. Il gruppo faceva entrare i migranti attraverso paesi europei senza visto, come la Serbia, e li trasportava in Italia travestiti da cittadini asiatici in auto di lusso. Sono stati arrestati 9 membri del gruppo e identificati 77 migranti senza passaporto. La polizia ha sequestrato 18 auto e 10.000 euro in contanti. Lo riporta stnn.cc. L'operazione ha coinvolto la polizia di frontiera di Trieste e ha portato alla scoperta di un rifugio vicino a Venezia.