Cina: Solidarietà italiana per l'istruzione a Guizhou

30 Agosto 2024_ Un'iniziativa di beneficenza ha visto la partecipazione attiva della Camera di Commercio Italiana a Guizhou, e di diversi leader della comunità cinese all'estero, che hanno risposto all'appello della Federazione delle Associazioni Cinesi di Guizhou. L'evento, intitolato "Promuovere lo Spirito di Jiageng e Sostenere l'Istruzione", ha raccolto fondi per supportare gli studenti poveri del villaggio di Tiejiang, nella contea di Hezhang, nella provincia di Guizhou. I fondi raccolti saranno utilizzati per migliorare l'ambiente educativo locale e aiutare gli studenti a realizzare i loro sogni di apprendimento. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'impegno della comunità italiana nel sostenere l'istruzione in Cina. Questa iniziativa dimostra come la solidarietà transculturale possa contribuire al progresso educativo e sociale in aree svantaggiate.