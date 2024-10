Cina: Sospensione del programma di adozione lascia famiglie in difficoltà

06 Ottobre 2024_ La Cina ha deciso di sospendere il suo programma di adozione, una mossa che ha colto di sorpresa molte famiglie in attesa di adottare. Questa decisione ha generato preoccupazione e confusione tra i potenziali genitori, che si trovano ora in una situazione incerta riguardo al futuro delle loro adozioni. Le autorità cinesi non hanno fornito spiegazioni dettagliate, lasciando le famiglie in uno stato di ansia e frustrazione. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post, evidenziando le ripercussioni emotive e pratiche di questa decisione. La sospensione del programma di adozione in Cina, un paese noto per il suo elevato numero di adozioni internazionali, potrebbe avere un impatto significativo sulle famiglie e sui bambini in attesa di una nuova casa.