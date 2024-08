Cina: Sostenere gli atleti per sviluppare l'industria sportiva

18 Agosto 2024_ Le discussioni sul finanziamento degli atleti in Cina sono tornate in primo piano dopo la vittoria dell'atleta Cheung Ka-long alle...

18 Agosto 2024_ Le discussioni sul finanziamento degli atleti in Cina sono tornate in primo piano dopo la vittoria dell'atleta Cheung Ka-long alle Olimpiadi di Tokyo. Victor Hui, presidente dell'Hong Kong Sports Institute, ha sottolineato l'importanza delle sponsorizzazioni commerciali per potenziare l'industria sportiva. Hui ha dichiarato che è necessario supportare lo sviluppo del settore sportivo per garantire un futuro migliore agli atleti. La crescente attenzione verso il finanziamento degli sportivi potrebbe portare a un incremento degli investimenti nel settore. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. L'Hong Kong Sports Institute è un ente che promuove lo sport e la formazione degli atleti a Hong Kong, contribuendo alla crescita e al successo degli sportivi locali.