Cina: Sponsorizzazioni cinesi dominano Euro 2024

27 Giugno 2024_ Sebbene la squadra nazionale di calcio della Cina non partecipi a Euro 2024, le principali aziende cinesi stanno lasciando il segno nel torneo attraverso accordi di sponsorizzazione e cartelloni pubblicitari. Le aziende cinesi rappresentano la quota maggiore di sponsor stranieri del Campionato Europeo UEFA in Germania, rendendo la Cina la principale fonte di sponsorizzazioni per l'evento. Questi accordi di sponsorizzazione sono il risultato della crescente globalizzazione e avanzamento tecnologico dei marchi cinesi e dei loro legami sempre più stretti con l'Europa. Tra gli sponsor ufficiali del torneo, che si svolge dal 14 giugno al 14 luglio, figurano il gigante degli elettrodomestici Hisense, la piattaforma di computer Bilibili, il produttore di smartphone VIVO e il produttore di veicoli elettrici NIO. Lo riporta China Daily. Questi accordi sottolineano l'importanza delle aziende cinesi nel panorama sportivo globale e il loro impegno a rafforzare la presenza in Europa.