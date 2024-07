Cina: Stati Uniti e Cina avviano discussioni produttive su Taiwan e Mar Cinese Meridionale

28 Luglio 2024_ Il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno avviato discussioni 'aperte e produttive' con la Cina riguardo a Taiwan e al Mar Cinese Meridionale. Blinken e il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi si sono incontrati a Giacarta durante il vertice dell'ASEAN, affrontando una serie di questioni tra cui il commercio. Durante i colloqui, Wang ha ribadito che la Cina è impegnata a mantenere la pace nella regione e ha sottolineato che Taiwan è parte della Cina. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono aumentate recentemente, con gli Stati Uniti che hanno intensificato la loro presenza militare nella regione. Lo riporta il Sunday Morning Post. Le discussioni si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per la stabilità regionale, con esercitazioni militari cinesi vicino a Taiwan e il supporto statunitense per i suoi alleati nella zona.