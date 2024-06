Cina: Stellantis e Jingjin Electric presentano il nuovo sistema di propulsione per Maserati Grecale EV

25 Giugno 2024_ Al CTI Symposium US 2024 di Detroit, Stellantis e Jingjin Electric hanno presentato un innovativo sistema di propulsione elettrica per la Maserati Grecale EV e il RAM ProMaster EV. Il sistema, prodotto nello stabilimento di Jingjin Electric in Michigan, offre alte prestazioni, efficienza e sicurezza. La Maserati Grecale EV, primo SUV elettrico del marchio italiano, utilizza questo sistema sia sull'asse anteriore che posteriore. Anche il RAM ProMaster EV, premiato come Green Car of the Year 2024 negli Stati Uniti, è equipaggiato con lo stesso sistema. Lo riporta cainew.cn. Questo sviluppo segna un passo significativo per Jingjin Electric nel mercato globale dell'elettrificazione automobilistica, consolidando la sua posizione di leader nel settore.