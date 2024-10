Cina: Stellantis e Leapmotor collaborano per l'elettromobilità in Italia

14 Ottobre 2024_ Stellantis, il colosso automobilistico italo-francese, ha annunciato una partnership strategica con Leapmotor, un innovativo produttore cinese di veicoli elettrici, per accelerare lo sviluppo di tecnologie elettriche. La joint venture, il cui quartier generale è stato inaugurato a Milano, rappresenta un passo significativo per Stellantis, che ha investito 1,5 miliardi di euro per una quota del 20% in Leapmotor. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per rendere la mobilità elettrica accessibile e innovativa. La notizia è stata riportata da china.org.cn, evidenziando il crescente legame tra Italia e Cina nel settore dell'elettromobilità. Stellantis prevede di investire oltre 50 miliardi di euro nei prossimi dieci anni per l'elettrificazione, dimostrando il suo impegno verso un futuro sostenibile.