Cina: Subdued espande la sua presenza con nuovi negozi a Shanghai e oltre

20 Settembre 2024_ Il marchio italiano Subdued, specializzato in moda giovanile, ha aperto il suo primo negozio asiatico a Shanghai, segnando...

20 Settembre 2024_ Il marchio italiano Subdued, specializzato in moda giovanile, ha aperto il suo primo negozio asiatico a Shanghai, segnando un'importante espansione nel mercato cinese. Con un focus su giovani tra i 14 e i 20 anni, Subdued offre una gamma di abbigliamento casual, simile a quella di Brandy Melville, ma con una differenziazione nei prezzi e nelle taglie. L'azienda, che attualmente conta 130 negozi nel mondo, prevede di aprire ulteriori punti vendita in Cina, inclusi flagship store a Chengdu e Pechino entro la fine dell'anno. Questa espansione è supportata da un investimento del gruppo italiano Exor, volto a potenziare la crescita del marchio in Asia. La notizia è riportata da tnc.com.cn. Subdued, con un fatturato di circa 1,2 miliardi di euro nel 2023, mira a raggiungere un totale di 70 negozi entro il 2028.