14 Agosto 2024_ Xugong, uno dei principali produttori cinesi di macchinari per l'edilizia, ha recentemente ottenuto un grande successo in Italia, dove il suo modello GR2405 TPro sta contribuendo alla costruzione delle ferrovie. I clienti italiani hanno elogiato le prestazioni e il comfort delle attrezzature, sottolineando l'importanza della tecnologia cinese nel settore delle costruzioni europee. Inoltre, Xugong ha presentato innovativi veicoli per la manutenzione dei ponti, rispondendo alle esigenze specifiche del mercato italiano. La notizia è stata riportata da 21-sun.com, evidenziando come le attrezzature cinesi stiano guadagnando riconoscimento e fiducia in Europa. Xugong continua a espandere la sua presenza globale, dimostrando l'eccellenza della produzione cinese nel settore dell'ingegneria.