12 Luglio 2024_ La prima edizione della 'Marco Polo Cup' di dragon boat a Roma si è conclusa con successo, con le squadre di Wenzhou che hanno conquistato il primo e il secondo posto. L'evento, organizzato dall'Associazione dei Giovani Cinesi in Italia, ha visto la partecipazione di numerosi atleti e ha rafforzato i legami culturali tra Italia e Cina. Zeng Bufeng, presidente onorario a vita dell'associazione, è stato il promotore dell'introduzione di questa tradizione cinese in Italia. Secondo quanto riportato da 52hrtt.com, l'iniziativa ha contribuito a diffondere la cultura cinese e a promuovere la cooperazione tra i due Paesi. L'evento ha anche sottolineato l'importanza della comunità cinese in Italia e il loro ruolo nel favorire lo scambio culturale.