05 Settembre 2024_ I leader cinesi e africani hanno avviato una serie di incontri di alto livello in vista del summit del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa (FOCAC), previsto per giovedì. Durante questi incontri, sono stati discussi piani concreti di cooperazione in vari settori, tra cui esportazioni di arachidi e aggiornamenti ferroviari. Il presidente cinese Xi Jinping è atteso per un discorso chiave che sottolineerà l'importanza della cooperazione pratica tra le due regioni. La fonte di queste informazioni è en.people.cn. Il FOCAC è un'importante piattaforma per il dialogo e la cooperazione tra Cina e paesi africani, mirata a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione del continente africano.