Cina: Sussidi per incentivare l'uso della nuova pista all'aeroporto di Hong Kong

17 Luglio 2024_ L'Autorità Aeroportuale di Hong Kong ha offerto sussidi per un totale di 7 milioni di dollari di Hong Kong alle compagnie aeree per incentivare l'uso della nuova pista, che aprirà l'anno prossimo. I sussidi fanno parte di un pacchetto di misure per aumentare il numero di voli e passeggeri, mentre l'industria dell'aviazione si riprende dall'impatto della pandemia di Covid-19. Le compagnie aeree che aumenteranno i voli da e per Hong Kong, o che riprenderanno i servizi sospesi durante la pandemia, potranno beneficiare dei sussidi. I sussidi saranno disponibili per voli verso e da 10 destinazioni, tra cui Tokyo, Seoul, Singapore e Bangkok. Lo riporta il South China Morning Post. L'iniziativa mira a supportare la ripresa dell'industria dell'aviazione, duramente colpita dalla pandemia, e a rendere operativa la nuova pista, che potrà gestire fino a 30 milioni di passeggeri all'anno.