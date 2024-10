12 Ottobre 2024_ La Cina ha registrato un aumento significativo nella produzione navale, con oltre il 70% degli ordini globali di navi verdi provenienti dal Paese. Inoltre, il governo ha introdotto nuove misure per la protezione dei terreni agricoli e ha lanciato il satellite di prova per la tecnologia di riutilizzo, il Pratica XIX. A partire dall'11 ottobre, le ferrovie nazionali hanno implementato un nuovo piano per il trasporto merci, migliorando l'efficienza logistica. Queste iniziative mirano a stimolare lo sviluppo economico e a garantire una crescita sostenibile, come riportato da huanqiu.com. La Cina continua a investire in innovazione e sostenibilità, posizionandosi come leader nel settore navale e nella gestione delle risorse naturali.