21 Settembre 2024_ La Cina sta intensificando gli sforzi per sviluppare la sua regione occidentale, con un forte accento su innovazione e sostenibilità. Recenti politiche hanno portato a un aumento significativo della produzione di veicoli elettrici e alla creazione di cluster industriali strategici, contribuendo a un incremento del PIL regionale. Inoltre, la costruzione di infrastrutture come il nuovo corridoio commerciale terrestre e marittimo sta facilitando l'integrazione economica con i paesi vicini. Queste informazioni sono state riportate da cyol.com. La regione, che comprende province come Shaanxi, Sichuan e Xinjiang, è cruciale per la sicurezza ecologica e energetica della Cina.