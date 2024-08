31 Agosto 2024_ La provincia di Shaanxi sta vivendo un significativo sviluppo economico e sociale, caratterizzato da innovazione e sostenibilità. Grazie a investimenti in nuovi settori e alla promozione di tecnologie avanzate, il numero di piccole e medie imprese tecnologiche è aumentato notevolmente negli ultimi tre anni. Inoltre, l'industria automobilistica della provincia ha visto una crescita esponenziale, posizionandosi tra le prime in Cina per produzione di veicoli elettrici. La notizia è riportata da 81.cn, evidenziando come Shaanxi stia diventando un modello di sviluppo per l'intera regione occidentale della Cina. La provincia, storicamente importante per la cultura cinese, continua a trasformarsi in un centro di innovazione e apertura economica.