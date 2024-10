Cina: Team utilizza computer quantistico per dimostrare la vulnerabilità degli algoritmi militari e finanziari

12 Ottobre 2024_ Un team di ricercatori cinesi ha utilizzato un computer quantistico per compromettere algoritmi utilizzati in ambito militare e finanziario, segnando un importante passo avanti nella tecnologia quantistica. Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni significative per la sicurezza nazionale e la stabilità economica, poiché i sistemi crittografici attuali potrebbero diventare vulnerabili. I ricercatori hanno dimostrato che i computer quantistici possono superare le capacità dei tradizionali sistemi di calcolo, aprendo la strada a nuove applicazioni in vari settori. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Questo progresso evidenzia l'importanza della ricerca quantistica in Cina, un paese che sta investendo massicciamente in questa tecnologia per mantenere la competitività globale.