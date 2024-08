Cina: Temperature record a Hong Kong, emergenza per il caldo estremo

06 Agosto 2024_ Hong Kong ha registrato ieri la giornata più calda dell'anno, con temperature che hanno superato i 37 gradi Celsius in nove distretti. Il picco di calore ha raggiunto i 38.8 gradi Celsius a Kowloon City, suscitando preoccupazioni tra i residenti anziani e avvertimenti da parte delle autorità sanitarie. Per far fronte all'emergenza, sono stati aperti centri comunitari per offrire sollievo a chi non dispone di aria condizionata, mentre si consiglia alla popolazione di rimanere idratata e di evitare attività fisiche intense. La notizia è riportata dal South China Morning Post. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a fornire assistenza per garantire la sicurezza dei cittadini durante questa ondata di caldo.