Cina: Terza Plenaria del XX Comitato Centrale del PCC discute riforme e modernizzazione

20 Luglio 2024_ Dal 15 al 18 luglio si è tenuta a Pechino la Terza Plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), focalizzata su riforme e modernizzazione. La riunione ha sottolineato l'importanza di espandere l'apertura per promuovere riforme e viceversa, in un contesto economico sfidante. He Weiwen, ex consigliere economico e commerciale presso i consolati cinesi di San Francisco e New York, ha evidenziato la necessità di sviluppare nuove capacità produttive per raggiungere gli obiettivi di modernizzazione. La plenaria ha anche discusso l'importanza di migliorare l'ambiente imprenditoriale e attrarre investimenti esteri. Lo riporta 21jingji.com. La riunione è stata considerata cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di lungo termine della Cina, tra cui il raddoppio del PIL pro capite entro il 2035.