21 Settembre 2024_ Il marchio di lusso italiano TOD'S ha annunciato la nomina di Zhang Zetian come nuovo ambasciatore del brand, un passo che ha suscitato grande interesse nel mercato cinese. TOD'S, noto per il suo impegno nella sostenibilità e nella responsabilità sociale, ha investito milioni di euro per il restauro del Colosseo e per la ricostruzione di comunità colpite da terremoti in Italia. La collaborazione con Zhang, figura influente nel panorama cinese e attiva in iniziative di beneficenza, riflette una sinergia di valori tra il brand e l'ambasciatrice. La notizia è stata riportata da guancha.cn, evidenziando l'importanza di unire qualità e impegno sociale nel contesto attuale del mercato del lusso. Questa partnership rappresenta un'opportunità per rafforzare la presenza di TOD'S in Cina, un mercato cruciale per il suo sviluppo.