24 Settembre 2024_ Il famoso marchio italiano di calzature e pelletteria TOD'S ha svelato la sua collezione primavera-estate 2025 durante la Milano Fashion Week, con una diretta streaming su JD.com. L'evento ha visto la partecipazione di Zhang Zetian, ambasciatrice del marchio, che ha incantato il pubblico con il suo fascino e la sua eleganza, incarnando il classico stile italiano. La collezione ha messo in mostra capi realizzati in pregiata pelle Nappa e trench innovativi, evidenziando l'artigianato italiano. La notizia è stata riportata da ikanchai.com, sottolineando l'importanza di JD.com come canale per i marchi di lusso internazionali in Cina. Questo evento segna un ulteriore passo nella crescente collaborazione tra il marchio TOD'S e il mercato cinese, con l'obiettivo di offrire prodotti di alta qualità ai consumatori locali.