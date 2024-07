Cina: Tre imprenditori cinesi accusati di evasione fiscale e sfruttamento a Torino

13 Luglio 2024_ Tre imprenditori cinesi sono stati accusati di evasione fiscale e sfruttamento dei lavoratori nella provincia di Torino, Italia. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato un'evasione di 4 milioni di euro e l'impiego di 28 lavoratori in nero. Gli imprenditori gestivano quattro negozi di articoli vari, registrati a nome di un cittadino cinese, e utilizzavano metodi fraudolenti per evitare il pagamento delle tasse. Inoltre, è stato scoperto un dormitorio illegale per i lavoratori in condizioni igieniche e di sicurezza precarie. Lo riporta huarenjie.com. L'operazione ha messo in luce gravi violazioni delle norme fiscali e del lavoro, attirando l'attenzione delle autorità italiane e cinesi.