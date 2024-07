Cina: Tribunali specializzati promuovono lo sviluppo di alta qualità

16 Luglio 2024_ Grazie all'istituzione di tribunali specializzati in settori come finanza e proprietà intellettuale, le controversie in questi ambiti...

16 Luglio 2024_ Grazie all'istituzione di tribunali specializzati in settori come finanza e proprietà intellettuale, le controversie in questi ambiti sono state risolte più efficacemente, rafforzando gli sforzi della Cina per ottimizzare l'ambiente imprenditoriale secondo lo stato di diritto. Questi tribunali hanno avuto un ruolo significativo nel promuovere lo sviluppo di alta qualità e l'apertura di alto livello. Negli ultimi dieci anni, varie riforme legislative e di applicazione della legge sono state implementate per migliorare la governance basata sul diritto. Il terzo plenum del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, aperto lunedì a Pechino, discuterà un documento chiave sulla riforma e la modernizzazione cinese. Lo riporta China Daily. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza dell'ambiente imprenditoriale, evidenziando la necessità di una governance basata sul diritto per garantire la sicurezza delle transazioni e la protezione degli investitori.