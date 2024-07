Cina: Turismo in forte crescita grazie a politiche di facilitazione

20 Luglio 2024_ La Cina sta emergendo come una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, con un notevole aumento del numero di visitatori stranieri. Nel primo semestre del 2024, il paese ha registrato 14,63 milioni di ingressi di stranieri, con un incremento del 152,7% rispetto all'anno precedente. Le politiche di esenzione dal visto per 54 paesi e il miglioramento delle infrastrutture turistiche, come il centro di servizi per stranieri all'aeroporto di Shanghai Pudong, hanno contribuito a questo boom. I visitatori stranieri sono attratti non solo dalle bellezze naturali e culturali, ma anche dalle innovazioni tecnologiche e dalla modernità delle città cinesi. Lo riporta news.cctv.com. La crescente attrattiva della Cina è testimoniata anche dall'aumento degli investimenti stranieri e dalla presenza di numerosi eventi culturali e commerciali internazionali.