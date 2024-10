Cina: Typhoon si avvicina a Hong Kong con avviso di tempesta

26 Ottobre 2024_ Un avviso di tempesta è stato emesso a Hong Kong a causa dell'avvicinamento del tifone, previsto a circa 500 km a sud della città. Le autorità meteorologiche hanno mantenuto il livello di allerta No 1 e valuteranno la necessità di alzare il livello a No 3 nel corso della giornata. Il tifone potrebbe passare a circa 220 km dalle zone centrali e settentrionali del Mar Cinese Meridionale, dirigendosi verso sud dell'isola di Hainan. I residenti di Tsim Sha Tsui stanno seguendo l'evoluzione della situazione, mentre le autorità si preparano a eventuali misure di emergenza. La notizia è riportata da South China Morning Post. Hong Kong è una regione amministrativa speciale della Cina, nota per il suo skyline iconico e la sua vivace vita urbana.