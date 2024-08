Cina: UFI Group punta sull'innovazione e la sostenibilità nel settore automobilistico

13 Agosto 2024_ UFI Group, azienda italiana leader nel settore dei filtri automobilistici, sta investendo il 5% del suo fatturato in ricerca e sviluppo per rimanere competitiva nel mercato globale. Con sede in Italia e centri di ricerca in India e Cina, l'azienda ha recentemente inaugurato una nuova fabbrica verde a Jiaxing, che mira a ridurre le emissioni e il consumo energetico. UFI Group ha visto un aumento del 40% delle vendite in Cina dal 2020, evidenziando l'importanza del mercato cinese per la sua crescita. La notizia è riportata da eefocus.com. UFI Group continua a sviluppare soluzioni innovative, come i filtri per veicoli elettrici e sistemi di gestione termica, per affrontare le sfide del futuro automobilistico.