Cina: Università di Hong Kong crea task force internazionale per ADHD

03 Novembre 2024_ L'Università di Hong Kong ha collaborato con esperti globali per formare la prima task force internazionale dedicata al disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Questo gruppo di lavoro si propone di affrontare le sfide legate all'ADHD attraverso la ricerca e lo sviluppo di strategie di intervento efficaci. L'iniziativa mira a migliorare la consapevolezza e il supporto per le persone affette da questo disturbo, coinvolgendo professionisti e accademici di diverse nazioni. La task force rappresenta un passo significativo verso una maggiore cooperazione internazionale nella lotta contro l'ADHD, come riportato da Sunday Morning Post. L'Università di Hong Kong, una delle principali istituzioni accademiche della regione, si impegna a promuovere la salute mentale e il benessere attraverso progetti innovativi e collaborazioni globali.