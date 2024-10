Cina: Università di Hong Kong si posiziona al primo posto in un sondaggio globale

09 Ottobre 2024_ L'Università di Hong Kong (HKU) ha ottenuto il primo posto tra sei istituzioni locali in un recente sondaggio globale che valuta le università. Questo riconoscimento sottolinea l'eccellenza accademica e la reputazione internazionale di HKU, che continua a distinguersi per la qualità della ricerca e dell'insegnamento. La classifica è stata influenzata da vari fattori, tra cui la reputazione accademica, le citazioni di ricerca e il rapporto studenti-docenti. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. HKU è una delle università più prestigiose di Hong Kong, nota per i suoi programmi di ricerca innovativi e per la sua influenza nel panorama educativo asiatico.