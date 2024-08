Cina: Viaggio di Vienna Cammarota sulle orme di Marco Polo

25 Agosto 2024_ La viaggiatrice italiana Vienna Cammarota ha intrapreso un'avventura ispirata a Marco Polo, partendo da Venezia per ripercorrere a piedi la Via della Seta. A 74 anni, Cammarota ha già coperto oltre 20.000 km, passando per diversi paesi e tornando brevemente a Paestum, il suo paese natale, prima di entrare in Cina. La sua missione è quella di osservare l'impatto dell'Iniziativa Belt and Road (BRI) e condividere le sue esperienze con il mondo, evidenziando la bellezza e la cultura cinese. Cammarota ha descritto il suo viaggio come un modo per far conoscere la vera Cina, lontana dagli stereotipi occidentali. La notizia è riportata da china.org.cn. Cammarota prevede di trascorrere due anni in Cina, visitando luoghi storici lungo la Via della Seta, come Xi'an e Suzhou, la 'Venezia dell'Est'.