Cina: Vice-Premier He Lifeng parteciperà a un vertice finanziario a Hong Kong

12 Novembre 2024_ Il Vice-Premier He Lifeng, responsabile delle politiche economiche in Cina, parteciperà a un vertice finanziario a Hong Kong la prossima settimana. L'evento, organizzato dall'Autorità Monetaria di Hong Kong, riunirà funzionari di alto livello e banchieri per discutere delle tendenze economiche globali e della stabilità finanziaria. La partecipazione di He Lifeng sottolinea l'importanza della cooperazione economica nella regione e il ruolo di Hong Kong come centro finanziario. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Il vertice rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami tra la Cina continentale e Hong Kong, un'importante area amministrativa speciale con un'economia altamente sviluppata.