Cina: Visita del vice direttore del mercato in Italia per rafforzare la cooperazione commerciale

1 Novembre 2024_ Il vice direttore dell'Amministrazione statale per la supervisione del mercato della Cina, Meng Yang, ha guidato una delegazione in visita in Italia dal 23 ottobre al 1 novembre 2024. Durante il soggiorno, il gruppo ha discusso con rappresentanti del governo italiano e delle imprese locali su temi come la regolamentazione dell'economia digitale e la lotta contro le pratiche anticoncorrenziali. È stata anche avviata una negoziazione per un nuovo memorandum di intesa sulla cooperazione nei settori della concorrenza. La visita sottolinea l'importanza delle relazioni commerciali tra Cina e Italia, come riportato da stcn.com. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una maggiore collaborazione economica tra i due Paesi, evidenziando l'interesse della Cina nel rafforzare i legami con l'industria italiana.