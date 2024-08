Cina: Visita dell'Associazione Imprenditoriale Cinese in Italia in Mongolia Interna

01 Agosto 2024_ Un gruppo di otto membri dell'Associazione Imprenditoriale Cinese in Italia, guidato dal presidente Zhu Jianwen, ha visitato la Mongolia Interna il 27 luglio 2024. Durante l'incontro con i leader locali, è stata sottolineata l'importanza della cooperazione economica e culturale tra la Mongolia Interna e l'Italia, con l'invito a esplorare nuove opportunità di scambio. Zhu Jianwen ha espresso gratitudine per l'accoglienza ricevuta e ha confermato l'impegno dell'associazione a promuovere relazioni commerciali tra le due regioni, in particolare nei settori del commercio internazionale e del turismo culturale. La notizia è stata riportata da xinouzhou.com. Questa visita rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dei legami tra la comunità cinese in Italia e la Mongolia Interna, contribuendo a una narrazione di amicizia e collaborazione tra i due Paesi.