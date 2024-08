Cina: Visita di Jake Sullivan per nuovi colloqui strategici con Pechino

25 Agosto 2024_ Jake Sullivan, assistente per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, visiterà la Cina dal 27 al 29 agosto per...

25 Agosto 2024_ Jake Sullivan, assistente per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, visiterà la Cina dal 27 al 29 agosto per avviare una nuova serie di comunicazioni strategiche tra i due Paesi. La visita è stata organizzata su invito di Wang Yi, membro del Politburo del Partito Comunista Cinese e direttore dell'Ufficio per gli Affari Esteri. Durante il suo soggiorno, Sullivan discuterà questioni chiave riguardanti le relazioni bilaterali e la stabilità regionale. La fonte di questa notizia è 21jingji.com. Questa visita segna un passo importante nel tentativo di migliorare i legami tra Stati Uniti e Cina, in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti.