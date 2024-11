Cina: Visita di Stato del Presidente Mattarella rafforza i legami bilaterali con l'Italia

07 Novembre 2024_ Il Presidente italiano Sergio Mattarella inizia oggi una visita di Stato in Cina, sottolineando la crescita dei legami tra i due Paesi. Durante il suo soggiorno di sei giorni, Mattarella visiterà Pechino, Hangzhou e Guangzhou, meno di quattro mesi dopo il viaggio del Primo Ministro Giorgia Meloni in Cina. La portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha evidenziato l'importanza della cooperazione amichevole tra le due antiche civiltà, che beneficia del sostegno pubblico e promuove la stabilità globale. Questa visita rappresenta un'opportunità per approfondire la cooperazione pragmatica, nonostante le tensioni commerciali con l'Unione Europea, come riportato da epaper.chinadaily.com.cn. La Cina e l'Italia, entrambe importanti economie mondiali, continuano a lavorare insieme per rafforzare le loro relazioni e affrontare le sfide comuni.