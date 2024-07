Cina: Visita ufficiale del Primo Ministro italiano Meloni in Cina

31 Luglio 2024_ Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha effettuato una visita ufficiale in Cina dal 27 al 31 luglio 2024, su invito del Premier...

31 Luglio 2024_ Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha effettuato una visita ufficiale in Cina dal 27 al 31 luglio 2024, su invito del Premier cinese Li Qiang. Durante il suo soggiorno, Meloni ha discusso di cooperazione economica e culturale tra Italia e Cina, due paesi con una lunga storia di scambi e amicizia. La visita segna un'importante tappa nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, con l'Italia che si conferma come il quarto partner commerciale della Cina nell'Unione Europea. La notizia è stata riportata da news.china.com.cn, evidenziando l'importanza della collaborazione tra le due nazioni. L'anno 2024 segna anche il ventesimo anniversario della partnership strategica tra Italia e Cina, un momento significativo per entrambe le nazioni.