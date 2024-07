Cina: West Kowloon Cultural District venderà terreni per sostenersi finanziariamente

18 Luglio 2024_ L'autorità del West Kowloon Cultural District ha ottenuto l'approvazione per vendere parte dei suoi terreni preziosi per aumentare le entrate nel corso di un periodo di 10 anni. Il Segretario per la Cultura, lo Sport e il Turismo, Kevin Yeung Yun-hung, ha dichiarato che l'autorità deve trovare modi per incrementare le entrate e mantenere l'indipendenza, in parte a causa della pandemia di Covid-19. Il consiglio di amministrazione del distretto artistico dovrà presentare un piano dettagliato al governo su come utilizzerà i terreni per alleviare il peso finanziario. La nuova modalità di finanziamento permetterà all'autorità di evitare di richiedere sovvenzioni annuali ricorrenti dal governo. Lo riporta il South China Morning Post. L'autorità esplorerà anche altre opzioni di generazione di entrate, come i diritti di denominazione per le sue strutture e le sponsorizzazioni.