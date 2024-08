Cina: Wuhan sviluppa il primo spettrometro NMR superconduttore da 600 MHz

23 Agosto 2024_ L'azienda Wuhan Guoguang, specializzata in tecnologie spettroscopiche, ha recentemente sviluppato il primo spettrometro di risonanza magnetica nucleare (NMR) superconduttore da 600 MHz in Cina. Questo traguardo rende la Cina il terzo paese al mondo, dopo Germania e Giappone, a produrre interamente in loco un dispositivo di alta gamma per la risonanza magnetica. La notizia segna un importante passo avanti per la tecnologia cinese, evidenziando il crescente impegno del paese nella ricerca e nello sviluppo scientifico. La fonte di questa informazione è cyol.com. Questo sviluppo è parte di un più ampio sforzo di modernizzazione e innovazione tecnologica in corso in Cina, con l'obiettivo di rafforzare la propria posizione nel panorama scientifico globale.