Cina: Xi Jinping annuncia il rafforzamento delle relazioni con l'Africa al Forum di Pechino

06 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha inaugurato il Forum sulla cooperazione Cina-Africa a Pechino, annunciando l'innalzamento delle relazioni bilaterali con tutti i paesi africani a un livello strategico. Durante il suo discorso, Xi ha proposto dieci azioni per promuovere la modernizzazione congiunta, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Cina e Africa in un contesto globale in evoluzione. Il Forum, che celebra 24 anni di cooperazione, ha visto la partecipazione di 51 leader africani e rappresentanti di organizzazioni internazionali, evidenziando l'impegno della Cina nel sostenere lo sviluppo del continente. La notizia è riportata da news.sina.cn. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una comunità di destino condiviso tra Cina e Africa, con l'obiettivo di affrontare le sfide globali e promuovere la prosperità reciproca.