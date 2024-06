Cina: Xi Jinping celebra i 70 anni dei Principi di Coesistenza Pacifica

28 Giugno 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un discorso in occasione del 70° anniversario dei Principi di Coesistenza Pacifica, sottolineando la loro importanza storica e attuale. Xi ha evidenziato come questi principi, nati nel contesto post-bellico, abbiano contribuito alla stabilità e alla cooperazione internazionale. Ha inoltre ribadito l'impegno della Cina a promuovere un ordine internazionale più giusto e inclusivo, basato su questi principi. Xi ha anche annunciato nuove iniziative per sostenere i paesi in via di sviluppo, tra cui borse di studio e programmi di formazione. Lo riporta il sito di notizie news.cn. Il discorso ha sottolineato l'importanza della cooperazione globale e del rispetto reciproco tra le nazioni.