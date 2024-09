Cina: Xi Jinping celebra il 75° anniversario della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese

21 Settembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese (CPPCC) nel promuovere la modernizzazione del Paese durante le celebrazioni per il suo 75° anniversario. Xi ha esortato il CPPCC a raccogliere il supporto popolare e a costruire un consenso per contribuire alla rinascita nazionale attraverso la democrazia consultiva. Ha evidenziato il ruolo cruciale del CPPCC nel rafforzare l'unità tra il Partito Comunista Cinese e altre forze politiche, nonché nel raccogliere talenti e intelligenza per le riforme. La CPPCC, che conta 2.172 membri provenienti da vari settori, ha contribuito significativamente alla democrazia socialista in Cina, come riportato da China Daily. L'ente è composto da rappresentanti di diverse aree della società cinese, inclusi politici, esperti e professionisti delle arti e dello sport.