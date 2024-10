Cina: Xi Jinping celebra il 75° anniversario della Repubblica con un messaggio di pace e sviluppo

01 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha riaffermato l'impegno della Cina per la pace mondiale e lo sviluppo comune in occasione della...

01 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha riaffermato l'impegno della Cina per la pace mondiale e lo sviluppo comune in occasione della celebrazione del 75° anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Durante un grande ricevimento, ha sottolineato che la Cina si posizionerà sempre dalla parte giusta della storia e del progresso umano, promuovendo cooperazione e benefici reciproci. Xi ha descritto la fondazione della Repubblica come un grande traguardo che ha cambiato profondamente il destino del popolo cinese e dell'umanità. Il ricevimento ha visto la partecipazione di dignitari, leader di partito e rappresentanti di vari settori. Lo riporta China Daily. La celebrazione segna un momento significativo nella storia della Cina, che si trova in una nuova epoca di sviluppo e ricerca di rinascita nazionale.