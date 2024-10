Cina: Xi Jinping celebra la Giornata degli Anziani e promuove il volontariato tra i senior

11 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha esteso i suoi saluti agli anziani in vista della Giornata degli Anziani, che si celebra venerdì,...

11 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha esteso i suoi saluti agli anziani in vista della Giornata degli Anziani, che si celebra venerdì, esortando la società a garantire loro una vita soddisfacente. In una lettera di risposta a rappresentanti di anziani coinvolti in un'iniziativa di volontariato nazionale, Xi ha sottolineato l'importanza del contributo degli anziani. L'iniziativa Silver Age Action, lanciata nel 2003, ha visto la partecipazione di oltre 7 milioni di volontari anziani e ha realizzato 150.000 progetti di assistenza. La notizia è riportata da China Daily. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni di vita nelle aree meno sviluppate, valorizzando l'esperienza e le competenze dei professionisti anziani.