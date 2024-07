Cina: Xi Jinping chiede il cessate il fuoco in Ucraina durante l'incontro con il premier ungherese

9 Luglio 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un cessate il fuoco in Ucraina durante un incontro con il primo ministro ungherese Viktor Orban a Pechino. Xi ha dichiarato che la Cina è disposta a collaborare con la comunità internazionale per promuovere i colloqui di pace e trovare una soluzione politica alla crisi. Ha ribadito la posizione della Cina sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i paesi. Orban, in visita di quattro giorni in Cina, ha espresso il sostegno dell'Ungheria agli sforzi della Cina per mediare nel conflitto. Lo riporta il South China Morning Post. I due leader hanno anche discusso delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica, con Xi che ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa Belt and Road.