Cina: Xi Jinping e Alexander Stubb rafforzano i legami tra Cina e Finlandia

30 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente finlandese Alexander Stubb hanno discusso a Pechino l'importanza della relazione tra Cina e Finlandia, sottolineando i progressi compiuti nel corso degli anni. Durante il loro incontro, i due leader hanno concordato di approfondire la cooperazione pratica e di ampliare gli scambi tra i popoli per migliorare ulteriormente i legami bilaterali. Stubb, in visita di stato in Cina per quattro giorni, ha celebrato il 74° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La Finlandia è stata uno dei primi Paesi occidentali a stabilire legami diplomatici con la Cina e il primo a firmare un accordo commerciale intergovernativo. La notizia è riportata da China Daily. La visita di Stubb rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami economici e culturali tra le due nazioni.