08 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la Cina e la Malesia a sfruttare il 50° anniversario delle loro relazioni bilaterali per promuovere una cooperazione globale che favorisca lo sviluppo reciproco e la stabilità regionale. Durante un incontro con il primo ministro malese Anwar Ibrahim a Pechino, Xi ha sottolineato l'importanza di allineare le strategie di sviluppo e di esplorare nuove aree di cooperazione, come l'economia digitale e le energie rinnovabili. La Cina, che è il principale partner commerciale della Malesia da 15 anni, ha visto il volume degli scambi bilaterali crescere notevolmente, raggiungendo quasi 200 miliardi di dollari nel 2023. La fonte di queste informazioni è China Daily. Anwar ha elogiato gli sforzi di Xi per il benessere del popolo e ha espresso l'intenzione della Malesia di approfondire la partnership strategica con la Cina, ammirando i successi cinesi nella lotta contro la povertà.