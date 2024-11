Cina: Xi Jinping e Fico elevano le relazioni bilaterali a partnership strategica

01 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro slovacco Robert Fico hanno deciso di elevare le relazioni bilaterali a una partnership strategica durante un incontro a Pechino. I due leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione in vari settori, tra cui energia, trasporti e infrastrutture, e hanno annunciato l'introduzione di una politica di ingresso senza visto per i cittadini slovacchi. Fico, in visita ufficiale in Cina, ha evidenziato l'impegno della Slovacchia a perseguire una politica di unione con la Cina e a promuovere relazioni economiche più profonde. La notizia è riportata da China Daily. La visita di Fico segna il primo viaggio di un primo ministro slovacco in Cina negli ultimi 17 anni e si inserisce in un contesto di crescente scambio commerciale tra i due paesi.