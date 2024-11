Cina: Xi Jinping e il presidente indonesiano Prabowo Subianto rafforzano le relazioni bilaterali

09 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il presidente indonesiano Prabowo Subianto durante la sua visita di stato in Cina,...

09 Novembre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto il presidente indonesiano Prabowo Subianto durante la sua visita di stato in Cina, dall'8 al 10 novembre 2024. Questo incontro segna la prima visita ufficiale di Prabowo dopo la sua elezione e sottolinea l'importanza delle relazioni strategiche tra i due paesi, che condividono obiettivi di sviluppo simili. Durante i colloqui, i leader hanno discusso di cooperazione economica, sicurezza e questioni regionali, raggiungendo importanti accordi per il futuro. La notizia è stata riportata da 21jingji.com. Entrambi i paesi si impegnano a promuovere una comunità di sviluppo condiviso e a rafforzare la cooperazione in vari settori, inclusi quelli economici e culturali.