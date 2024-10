Cina: Xi Jinping e Kim Jong-un celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche

07 Ottobre 2024_ Il presidente cinese Xi Jinping ha scambiato messaggi di congratulazioni con Kim Jong-un, leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea, in occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Xi ha sottolineato l'importanza della cooperazione e del sostegno reciproco nel mantenimento della pace e nello sviluppo, evidenziando come l'amicizia tra Cina e DPRK si sia rafforzata nel tempo. Entrambi i leader hanno espresso la volontà di utilizzare questo anniversario come opportunità per approfondire la comunicazione strategica e le collaborazioni amichevoli. La notizia è riportata da China Daily. Questo anniversario rappresenta un momento significativo per entrambe le nazioni, che condividono una lunga storia di alleanza e cooperazione politica.